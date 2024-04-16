ارتفع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، مع عودة البنوك للعمل عقب إجازة طويلة بمناسبة عيد الفطر الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 11 صباح الثلاثاء بتوقيت القاهرة، تداول الدولار في السوق الموازية بمصر بين 48.5 و50 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف. وهو أعلى من مستويات الاثنين.

أما سعر الدولار في السوق الرسمية فجاء بين 48.65 و48.75 جنيه، من 48.4 جنيه مساء الاثنين، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.

وكان البنك المركزي المصري رفع حدود السحب النقدي اليومية من فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، الاثنين.

وسمح المركزي المصري، منذ أكثر من شهر، بخفض الجنيه من مستوى 30.9 جنيه للدولار وحينها كان سعر السوق الموازية قد وصل لمستوى 70 جنيه، فيما تترقب مصر دفعة من قرض صندوق النقد الموسع وشريحة ثانية لاتفاقية تطوير مشروع رأس الحكمة السياحي.

وحصلت مصر على دفعة أولى من الصفقة بقيمة 15 مليار دولار - تضمنت تحويل وديعة إماراتية بقيمة 5 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري إلى جنيه- فيما تتوقع الحكومة الحصول على الدفعة الثانية بقيمة 20 مليار دولار من الصفقة في غضون أسابيع.

وبعد خفض الجنيه، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة حجم قرض - تم توقيع اتفاقه في ديسمبر 2022- من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار، ووافق عليه المجلس التنفيذي نهاية مارس.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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