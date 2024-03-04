قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية إن شركة القناة للرباط وأنوار السفن التابعة للهيئة من المتوقع أن تُدرج بالبورصة المصرية خلال شهر، وذلك في مقابلة مع موقع الشرق السعودي يوم الاثنين.

وأعلنت هيئة قناة السويس في السنوات الأخيرة أنها ستدرج شركات تابعة لها بالبورصة المصرية مع مساعي الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص. والعام الماضي، قال رئيس الهيئة إن الهيئة ستطرح 20% من شركة القناة لرباط وأنوار السفن بالبورصة بعد ضمها لشركة قابضة.

وفي يونيو 2023 وافقت الحكومة المصرية على مشروع قرار بإنشاء شركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار الحكومية، لتُنقل لها شركتا "القناة لرباط وأنوار السفن" و"البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية"، التابعتان لهيئة قناة السويس.

وتختص شركة القناة لرباط وأنوار السفن بعمليات رباط وحل السفن العابرة لقناة السويس، وبالكشف عن الغازات السامة والقابلة للاشتعال بالسفن، وإصلاح كشافات السفن، وغيرها.

ويبلغ رأس مال الشركة المصدر 250 مليون جنيه (نحو 8.1 مليون دولار)، وفق الموقع الإلكتروني للشركة.

وقال ربيع، في تصريحاته للشرق يوم الاثنين، إنه بعد إدراج شركة القناة للرباط وأنوار السفن "سنبدأ بعدها بتجهيز شركتين أخريين للاكتتاب من إجمالي 6 شركات نعتزم طرحها".

يأتي هذا فيما تسعى مصر، التي تعاني من ضغوط مالية ونقص حاد في العملة الأجنبية، إلى زيادة التدفقات الدولارية لحل الأزمة التي تشهدها.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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