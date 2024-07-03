*تم تحديث أداء البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ايجي إكس 30 (EGX30) بنسبة 1.10% بحلول الساعة 11:16 صباحا بالتوقيت المحلي مع إعلان تغيرات كبيرة في الوزارات الاقتصادية بالحكومة الجديدة التي يرأسها مصطفى مدبولي.

وكان المؤشر قد ارتفع بنسبة 0.25% إلى مستوى 28,056 نقطة، في الدقائق الأولى من تعاملات الأربعاء بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة.

وشملت التعديلات الوزارية وفق ما نقلته قناة اكسترا نيوز المقربة من الحكومة، تغيير وزراء البترول والكهرباء والمالية والتموين، واستحداث وزارة للاستثمار والتجارة الخارجية ودمج وزارة التخطيط مع وزارة التعاون الدولي مع بقاء وزيرة التعاون الدولي في منصبها.

وعادة ما تتأثر أسواق المال بالتغيرات المتعلقة بالملفات الاقتصادية ورؤية الحكومة لإدارة الملف الاقتصادي. وتسعى الحكومة للخروج من أزمة اقتصادية دامت لسنوات أساسها نقص توفير الدولار.

ولجأت الحكومة السابقة والتي كان يرأسها مصطفى مدبولي أيضا لتحرير سعر الصرف، وتنفيذ برنامج تخارج من شركات حكومية لصالح القطاع الخاص، والاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والدخول في شراكات استثمارية ضخمة لجذب تدفقات دولارية، لحلحلة الأزمة الاقتصادية.

ووفق التعديلات الجديدة أصبح في الحكومة وزير للاستثمار والتجارة الخارجية وهو الخبير الاقتصادي حسن الخطيب، فيما أصبح أحمد كوجك، نائب وزير المالية السابق، وزير للمالية، ورانيا المشاط وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وتم تعيين كريم بدوي وزير للبترول، بدلا من طارق الملا. وبدوي شغل منصب الرئيس الإقليمي لشركة «شلمبرجير» العالمية بمصر وشرق المتوسط.

وتم الإعلان عن استمرار كامل الوزير في منصب وزير النقل إضافة لوزارة الصناعة.

وتم تعيين شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، وزير للتموين، ونقل محمود عصمت من وزارة قطاع الأعمال ليصبح وزير للكهرباء والطاقة المتجددة، وتم تعيين محمد شيمي وزير لقطاع الأعمال العام.

كما تم تعيين بدر عبدالعاطي وزير للخارجية بدلا من سامح شكري وتم ضم الهجرة له ليصبح وزير الخارجية والهجرة. وكان عبدالعاطي متحدث لوزارة الخارجية خلال الفترة بين 2013 و 2015.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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