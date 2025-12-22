يسلط هذا العدد الجديد الضوء على البيئة الحاضنة للابتكار التكنولوجي في مصر، بما في ذلك السياسات التي تعطي دعم غير مسبوق لهذه البيئة، وكذلك الميزة الإضافية لموقع مصر الجغرافي.

وفي إطار نمو متسارع لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يمكن الاطلاع بالتفصيل على الفرص والتحديات في هذا التقرير.

(إعداد: بسنت علام، ترجمة: أحمد السيد علي، تحرير: ياسمين صالح، مراجعة قبل النشر: شيماء حفظي وسليم الجندي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

