تفاقم عجز حساب المعاملات الجارية في مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (يوليو – ديسمبر 2023) وفق بيان ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي يوم الاثنين.

ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو من كل عام وينتهي نهاية يونيو من العام التالي.

وخلال الفترة سجل ميزان المدفوعات عجز كلي بـ 409.6 مليون دولار مقابل فائض كلي بـ 599.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.

وميزان المدفوعات هو صورة كلية لمعاملات الدولة مع العالم الخارجي، والتي تتمثل في حسابين أساسيين الأول هو الجاري ويشمل الصادرات والواردات والتحويلات المالية ونفقات السفر وإيرادات ومصروفات الاستثمار وإيراداتها، والثاني هو الحساب المالي ويشمل تدفق الاستثمارات والديون، والمعاملات الرأسمالية الأخرى.

أبرز الأرقام

-ارتفع عجز حساب المعاملات الجارية إلى نحو 9.6 مليار دولار من 1.8 مليار دولار في الفترة المقارنة.

-ارتفع عجز الميزان التجاري بأكثر من 20% ليسجل 18.7 مليار دولار من 15.5 مليار دولار.

- تراجعت حصيلة الصادرات إلى 16.4 مليار دولار من 21.5 مليار دولار.

-تراجعت مدفوعات الواردات إلى 35.1 مليار دولار مقابل 37.05 مليار دولار.

-تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بأكثر من 21% إلى 9.4 مليار دولار مقابل نحو 12 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.

-ارتفعت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بنحو 20% لتسجل 4.8 مليار دولار مقابل نحو 4 مليار دولار.

-ارتفعت إيرادات السياحة إلى 7.8 مليار دولار من 7.3 مليار دولار.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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