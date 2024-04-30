شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر استقرار نسبي في التعاملات الصباحية يوم الثلاثاء، وذلك بعد ارتفاع سجله يوم الاثنين في السوقين الرسمية والموازية.

وبحلول الساعة 10:30 صباحا بتوقيت القاهرة الثلاثاء بلغ متوسط سعر الدولار في السوق الموازية بمصر نحو 48.1 جنيه مرتفعا بشكل طفيف من متوسط قارب 48.075 جنيه الاثنين، بحسب متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما السعر الرسمي للدولار فتراوح ما بين نحو 47.86 و47.96 جنيه، وفق الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وتقلصت بشكل كبير الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمية والموازية بعد سماح البنك المركزي المصري في مارس الماضي بانخفاض قيمة الجنيه عن مستوى 30.9 جنيه للدولار. وكان سعر السوق الموازية قد وصل لمستوى 70 جنيه في وقت سابق من العام الجاري.

ومكنت تدفقات دولارية تلقتها مصر، من صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة، البنك المركزي المصري من السماح بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار. وكانت مصر تعاني قبل تدفقات الصفقة من نقص حاد في النقد الأجنبي.

وتتوقع مصر الحصول على دفعة ثانية وأخيرة بقيمة 20 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة في مايو المقبل بعدما تلقت الدفعة الأولى من الصفقة سابقا، كما تترقب الدولة الحصول على دفعة من قرض موسع من صندوق النقد الدولي.

وبعد خفض الجنيه، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة حجم قرض - تم توقيع اتفاقه في ديسمبر 2022 - من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.



(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا