يواصل سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر تحركه في السوقين الرسمية والموازية بعد شهرين من قرار تحرير سعر الصرف.

وبحلول الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء تراوح سعر الدولار في السوق الموازية بين 47.85 و48.15 جنيه، مرتفعا عن متوسط السعر الذي سجله يوم الاثنين، بحسب متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتراوح السعر الرسمي للدولار بحلول التوقيت نفسه بين 47.75 و47.84 جنيه، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.

وتقلصت بشكل كبير الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمية والموازية بعد سماح البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي بانخفاض قيمة الجنيه عن مستوى 30.9 جنيه للدولار. وكان سعر السوق الموازية قد وصل لمستوى 70 جنيه في وقت سابق من العام الجاري.

تأتي التحركات اليومية لسعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية بعد أن سمح البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي بخفض الجنيه من مستوى 30.9 جنيه للدولار وحينها كان سعر السوق الموازية قد وصل لمستوى 70 جنيه، وأدى ذلك إلى تقلص كبير في الفجوة بين السوقين.

وتتوقع مصر الحصول على دفعة ثانية وأخيرة بقيمة 20 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة في مايو الجاري بعدما تلقت الدفعة الأولى من الصفقة سابقا، كما تترقب الدولة الحصول على دفعة من قرض موسع من صندوق النقد الدولي.

وبعد خفض الجنيه، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة حجم قرض - تم توقيع اتفاقه في ديسمبر 2022 - من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.





(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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