استقر سعر الدولار في التعاملات الصباحية يوم الأحد بالسوق الموازية في مصر عند مستوى أدنى من نهاية الأسبوع الماضي، فيما يواصل تحركه بالسوقين الرسمية والموازية منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

وبحلول الساعة 11 صباحا بتوقيت القاهرة الأحد تداول الدولار في السوق الموازية بمصر في نطاق بين 48 و48.5 جنيه – وهو السعر نفسه تقريبا الذي تداول عنده مساء يوم السبت - متراجعا من متوسط بلغ 48.65 جنيه يوم الخميس الماضي قبل عطلة نهاية الأسبوع.

فيما بلغ السعر الرسمي للدولار ما بين 48.28 و48.38 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وتقلصت الفجوة بين سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية بشكل كبير منذ سماح مصر في 6 مارس الماضي بانخفاض قيمة العملة المحلية عن مستوى 30.9 جنيه للدولار الذي استمر لشهور، بعدما كان الفارق بين السوقين تخطى الضعف في وقت سابق من العام الجاري.

ومكنت تدفقات دولارية تلقتها مصر، من صفقة مع الإمارات لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة، البنك المركزي المصري من السماح بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار. وكانت مصر تعاني قبل تدفقات الصفقة من نقص حاد في النقد الأجنبي.

وتترقب مصر الحصول على دفعة من قرض موسع من صندوق النقد الدولي وشريحة ثانية لاتفاقية تطوير مشروع رأس الحكمة السياحي.

وحصلت مصر على دفعة أولى من الصفقة بقيمة 15 مليار دولار - تضمنت تحويل وديعة إماراتية بقيمة 5 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري إلى جنيه - فيما تتوقع الحكومة الحصول على الدفعة الثانية بقيمة 20 مليار دولار من الصفقة في غضون أسابيع.

وبعد خفض الجنيه، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة حجم قرض - تم توقيع اتفاقه في ديسمبر 2022- من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار، ووافق عليه المجلس التنفيذي نهاية مارس.



(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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