حول جهاز قطر للاستثمار، مليار دولار، للبنك المركزي المصري، كجزء من صفقة استحواذ على حصص في شركات محلية، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر الأربعاء.

وكانت مصادر، قالت لزاوية عربي، إن صندوق قطر السيادي يستهدف ضخ استثمارات بنحو ملياري دولار في شركات مصرية حكومية.

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وتحسنت العلاقات المصرية القطرية، خلال العام الجاري، وتم تبادل الزيارات الرسمية، وسافر الرئيس المصري للدوحة في سبتمبر، لأول مرة منذ المقاطعة الخليجية لقطر التي استمرت 4 سنوات.

وتعهدت قطر في مارس الماضي بضخ 5 مليار دولار استثمارات في مصر والتي تأثر اقتصادها بسبب الحرب في أوكرانيا ورفع أسعار الفائدة عالميا والتي ساهمت في خروج الكثير من أموال المستثمرين الأجانب من البلد.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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