أظهرت بيانات البنك المركزي المصري الثلاثاء أن صافي الأصول الأجنبية المصرية واصل تراجعه للشهر الرابع في يناير لينخفض 26.1 مليار جنيه مصري (1.67 مليار دولار).

وبلغت قيمة صافي الأصول الأجنبية في نهاية يناير 11.8 مليار جنيه (750.7 مليون دولار)، وهو أقل مستوى لها منذ أبريل 2017، بحسب رويترز.

وصافي الأصول الأجنبية هي أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين بعد خصم الالتزامات.

وقد انخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 2.5 مليار دولار في نوفمبر مقارنة ب 2.6 مليار دولار قبل عام، بحسب أحدث بيانات المركزي المصري.

(إعداد: الفريق التحريري، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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