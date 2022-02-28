تستهدف شركة راميدا للأدوية المصرية التي تستحوذ على نحو 1.5% من سوق الأدوية المصري وتنتج عقارين لعلاج فيروس كورونا زيادة انتاجها والأسواق التي تصدر لها خلال العام الجاري، بحسب عمرو مرسي الرئيس التنفيذي للشركة في حوار مع زاوية عربي.

"نستهدف التواجد في ثلاث إلي أربع أسواق أخري في أفريقيا خلال العام الجاري،" بحسب مرسي مضيفا ان ذلك سيكون بالإضافة للكويت.

وخليجيا تصدر الشركة المصرية للسعودية والإمارات، بجانب ليبيا، والعراق، ولبنان، واليمن، والسودان.

وتستحوذ أدوية كورونا على ما يقرب من 15 ل 20% من إنتاج راميدا الذي يتضمن 55 دواء، ومن المتوقع ان تزيد الشركة انتاجها بنهاية العام إلى 63. وتصدر الشركة عدد من الأدوية بالإضافة لعقارات كوفيد-19.

وتنوي الشركة التي تنتج عقاري ريمديسيفير وأنفيزيرام المستخدمين في علاج كورونا ان تزيد من حصتها في السوق المصري ل2.5% العام القادم.

وعلى المدى المتوسط تستهدف الشركة التي طرحت في البورصة المصرية في 2019 أن تمثل الصادرات من 12 ل 15%من الإنتاج، بحسب مرسي.

ملنوبيرافير هذا الأسبوع

وقد قالت راميدا، في بيان للبورصة يناير الماضي إنها ستبدأ إنتاج دواء مولنوبيرافير المضاد للفيروسات والمعتمد لعلاج فيروس كوفيد -19.

والعلاج طورته شركة ميرك الأمريكية.

وستطرح الشركة دواء ملنوبيرافير في السوق المصري هذا الأسبوع، بحسب مرسي والذي أضاف: " حصلنا منذ 4 شهور على موافقة تصنيعه من هيئة الدواء الأمريكية بسعر 412 جنيه مصري (26 دولار) للعلبة".

وناشد مرسي الحكومة المصرية ان تعيد النظر في قوانين التصدير بما يسمح للشركات بزيادة سعر التصدير. " بيع المنتج المحلي من الدواء في الأسواق الخارجية بنفس سعر (التصدير) يؤثر علي الصناعة،" بحسب مرسي موضحا أن الشركة قد ناقشت هذا الأمر مع السلطات المصرية.

روسيا وأوكرانيا

وعلي صعيد الأحداث العالمية والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ومدي تأثير ذلك على توفير الدواء في مصر قال مرسي أن أغلب المواد الخام المستخدمة في تصنيع الدواء المصري تستوردها مصر من الهند والصين، وبالتالي لا يوجد خطر على مدي توافرها ولكنه أضاف:

"أعتقد أذا استمرت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ستؤثر على حركة البضائع بصفة عامة ومن المؤكد امدادات الأدوية".

(إعداد صفية منير، وتعمل صفية في جريدة الشروق المصرية وعملت سابقا في مؤسسات إعلامية منها أصوات مصرية التابعة لمؤسسة تومسون رويترز في مصر)

(للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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