ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الرسمية والموازية بمصر يوم الاثنين، بعد إجازة طويلة بمناسبة عيد الفطر.

بحلول الساعة 11 صباح الاثنين بتوقيت القاهرة، تداول الدولار في السوق الموازية بمصر عند مستويات بين 47.8 و 49.8 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف، وهو مستوى أعلى من مستويات ال 46.9 و 47.6 جنيه التي كان يتداول عندها الدولار بالسوق الموازية مساء الاثنين الماضي قبل بدء إجازة العيد.

و ارتفع أيضا سعر الدولار في السوق الرسمية إلى 48.7 جنيه من 47.6 جنيه قبل إجازة العيد، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

وسمح المركزي المصري، منذ أكثر من شهر، بخفض الجنيه من مستوى 30.9 جنيه للدولار وحينها كان سعر السوق الموازية قد وصل لمستوى 70 جنيه، فيما تترقب مصر دفعة من قرض صندوق النقد الموسع وشريحة ثانية لاتفاقية تطوير مشروع رأس الحكمة السياحي.

وحصلت مصر على دفعة أولى من الصفقة بقيمة 15 مليار دولار - تضمنت تحويل وديعة إماراتية بقيمة 5 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري إلى جنيه- فيما تتوقع الحكومة الحصول على الدفعة الثانية بقيمة 20 مليار دولار من الصفقة في غضون أسابيع.

وبعد خفض الجنيه، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة حجم قرض - تم توقيع اتفاقه في ديسمبر 2022- من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار، ووافق عليه المجلس التنفيذي نهاية مارس.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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