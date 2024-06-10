* تم تحديث سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية



ارتفع الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الصباحية بمصر يوم الاثنين، مع استمرار تحركات سعر الصرف منذ قرار تحرير تعويم الجنيه قبل أكثر من 3 أشهر.

وبحلول الساعة 11:58 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الاثنين بلغ متوسط سعر الدولار في السوق الموازية نحو 47.72 جنيه مرتفعا من متوسط 47.68 جنيه يوم الأحد، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما السعر الرسمي للدولار فقد بلغ بحلول التوقيت نفسه نطاق بين 47.61 و47.71 جنيه، بعدما كان انهى تعاملات الأحد بين 47.54 و47.64 جنيه، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

كان قرار خفض الجنيه في مارس الماضي مدعوم بتدفقات دولارية، حصلت عليها مصر من اتفاقية شراكة مع الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة وتوسعة قرض صندوق النقد الدولي، فيما قفز الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري الشهر الماضي، مع استلام مصر الدفعة الثانية من مستحقات تلك الصفقة.

وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية مايو، بأكثر من 5 مليار دولار إلى 46.12 مليار دولار من 41.05 مليار دولار بنهاية أبريل، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لزيادة قيمة قرض وقعته نهاية عام 2022، إلى 8 مليار دولار من 3 مليار دولار.



ويوم الخميس الماضي، توصلت الحكومة المصرية لاتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي بشأن السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لبرنامج القرض، وهو ما سيمكن البلد في حال موافقة المجلس التنفيذي للصندوق من الوصول إلى 820 مليون دولار.





(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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