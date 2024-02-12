*تم إضافة تفاصيل

قفز سهم إعمار مصر خلال تعاملات جلسة يوم الاثنين بنسبة 13.9% مقارنة بإغلاق الأحد ليصل إلى 6.87 جنيه وهو أعلى مستوى يصل إليه السهم تاريخيا.

وأغلق السهم الاثنين عند 6.69 جنيه للسهم وهو أعلى إغلاق للسهم تاريخيا، ليرتفع السهم بنسبة 10.9% مقارنة بإغلاق الأحد ومحققا ارتفاع بحوالي 79% منذ بداية العام.

وكان السهم قد أغلق يوم الأحد عند 6.0 جنيه للسهم مرتفعا بأكثر من 61% منذ بداية العام.

ويشهد السهم ارتفاع في قيم التداولات منذ بداية فبراير الحالي بالتزامن مع الإعلان عن مشروع استثماري برأس الحكمة بالساحل الشمالي، حيث قال رئيس هيئة الاستثمار المصرية إن تحالف إماراتي سيطور مشروع بالمنطقة باستثمارات مبدئية قد تتخطى 22 مليار دولار، لكن يُنتظر توقيع عقوده.

وسجل السهم الاثنين تداولات بأكثر من 703 مليون جنيه، ليصبح أعلى سهم من حيث قيم التداول خلال جلسة الاثنين، وبكميات تداول هي الأعلى أيضا وصلت إلى 107.9 مليون سهم أي أكثر من 8 أضعاف متوسط التداول اليومي خلال آخر 3 شهور.

وتعد شركة إعمار مصر للتنمية إحدى العلامات التجارية القوية المعروفة ومطور عقاري رائد بالسوق العقارية المصرية. والشركة، هي واحدة من الاستثمارات الخليجية التي حققت نجاح كبير في مصر منذ أن تأسست في 2005.

وتمتلك إعمار العقارية الإماراتية وشركات تابعة لها 88.7% من أسهم إعمار مصر المدرجة بالبورصة المصرية منذ يوليو 2015.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا