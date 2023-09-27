وقعت مصر وكرواتيا، اتفاق لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ، الذي استضافته مصر يومي 25 و26 سبتمبر لأول مرة في إفريقيا.

ويحدث الازدواج الضريبي عندما يخضع نفس الشخص للضريبة مرتين على نفس عناصر الدخل أو رأس المال في أكثر من دولة، ويؤثر سلبا على التجارة الدولية والنمو الاقتصادي.

وسبق أن وقعت مصر - التي تمر بأزمة اقتصادية وتسعى لزيادة تدفقاتها الدولارية - اتفاق لمنع الازدواج الضريبي مع قطر، وسلطنة عُمان.

ووفقا لبيان من وزارة المالية المصرية يوم الثلاثاء، يسهم الاتفاق في تنشيط التجارة وتعزيز الاستثمار بين البلدين.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، في البيان، إنه تم بحث مقترحات جعل كرواتيا بوابة للصادرات المصرية للأسواق الأوروبية.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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