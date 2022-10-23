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قال مصرف لبنان المركزي، في بيان يوم الأحد، إنه سيبيع الدولار حصرا عبر منصة صيرفة بداية من الثلاثاء المقبل ولن يشتري الدولار عبر المنصة لحين إشعار آخر، بحسب البيان الذي أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وأضاف المصرف أنه سيستمر دفع معاشات القطاع العام بالدولار وفق ما نص عليه التعميم، وكذلك سحوبات الـ 400 دولار لأصحاب الحسابات المصرفية.



وقال محمد طربيه المحلل الاقتصادي بزاوية عربي، وهو أستاذ محاضر ورئيس قسم العلوم المالية والاقتصادية في جامعة رفيق الحريري بلبنان: "تردد مؤخرا أن البنك المركزي كان هو المشتري للدولار من السوق السوداء ولذلك تراجع سعر الليرة أمام الدولار لمستويات وصلت إلى 40 ألف ليرة للدولار".

وتابع طربيه أنه "يُقال أن المصرف المركزي جمع حصيلة في حدود 500 مليون دولار، ومن ثم اتخذ قراره بالبيع حصرا عبر منصة صيرفة وعدم التدخل بالشراء، الأمر الذي هبط بسعر الليرة نحو 5 آلاف ليرة دفعة واحدة، إذ تتداول حاليا حول مستويات 35.5 ألف ليرة للدولار".

وتوقع المحلل أن تكون الحصيلة الدولارية التي جمعها مصرف لبنان كافية لإبقاء سعر الصرف مستقر عند حوالي 30 ألف ليرة للدولار لمدة 4 أشهر.

وأشار إلى أن المصرف المركزي حينما قام بتحرك مماثل قبل بضعة أشهر للسيطرة على سعر الصرف عند 30 ألف ليرة ضخ نحو 120 ألف دولار شهريا، لذلك فالحصيلة التي جمعها حاليا قد تكون كافية لاستقرار الليرة لحوالي 4 أشهر.

لكنه أضاف أنه بمجرد استنفاذ مصرف لبنان لحصيلة الدولارات التي جمعها سيعود السعر في السوق السوداء للارتفاع "بشكل أكثر شراسة"، وهو ما يخلق اضطرابات في سعر الصرف.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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