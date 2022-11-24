قال مصرف لبنان المركزي، في بيان يوم الخميس، إنه أجرى عملية تدقيق لموجوداته من الذهب -يشمل ذلك السبائك والنقود المعدنية- بالتنسيق وبناء على طلب من صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن عملية التدقيق -التي أجرتها شركة عالمية- أظهرت أن الموجودات مطابقة تماما من حيث الكم والنوع للسجلات في حسابات مصرف لبنان.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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