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قال مصرف لبنان المركزي، في بيان يوم الخميس، إنه أجرى عملية تدقيق لموجوداته من الذهب -يشمل ذلك السبائك والنقود المعدنية- بالتنسيق وبناء على طلب من صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن عملية التدقيق -التي أجرتها شركة عالمية- أظهرت أن الموجودات مطابقة تماما من حيث الكم والنوع للسجلات في حسابات مصرف لبنان.
(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
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