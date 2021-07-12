أعلن مصرف الإمارات المركزي، يوم الاثنين، عزمه إصدار عملة رقمية ودعم التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية ضمن استراتيجيته للفترة من 2023 إلى 2026، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

ولم يذكر مصرف الإمارات المركزي مزيد من التفاصيل حول العملة الرقمية التي يعتزم إصدارها أو تاريخ صدورها.

خلفية سريعة

هذه ليست أولى خطوات مصرف الإمارات المركزي لإصدار عملة رقمية، إذ سبق وأطلق مع مصرف السعودية المركزي (ساما) في عام 2019 مشروع "عابر" لإصدار عملة رقمية للبنكين لاستخدامها كوحدة تسوية لعمليات البنوك التجارية في كلا البلدين.

وفي حين يسعى مصرف الإمارات المركزي لإصدار عملة رقمية، فإنه لا يقبل أو يقر الأصول المشفرة أو الافتراضية كنقد قانوني في الإمارات ولكن تسمح الإمارات بوجود شركات لتداول العملات الرقمية.

ويتمثل الفرق بين العملة الرقمية وتلك المشفرة في أن العملات المشفرة مثل البيتكوين هي أحد أنواع العملات الرقمية لكنها تكون غير خاضعة للتنظيم من جهة رسمية ومحصنة ضد تدخل الحكومة.





(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

( تحرير: ياسمين صالح، للتواصل:yasmine.saleh@refinitiv.com)

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