أعلنت الهيئة العامة لقناة السويس، الثلاثاء، زيادة الرسوم المفروضة على ناقلات البترول الخام والمشتقات البترولية المحملة والفارغة العابرة في الاتجاهين، على أن تطبق الرسوم الجديدة مطلع أبريل 2023.

ووفقا لبيان للهيئة عبر موقعها الرسمي، يأتي التعديل "تماشيا مع النمو الملحوظ فى التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحي وخدمة العبور لقناة السويس".

ويتضمن القرار، تعديل الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات البترول الخام وناقلات المشتقات البترولية المحملة العابرة لقناة السويس في الاتجاهين لتصبح 25% من رسوم العبور العادية بدلا من 5% قبل التعديل.

كما سترتفع الرسوم على الناقلات الفارغة من 5% إلى 15%.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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