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طالب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في كلمته أثناء افتتاح القمة العربية بالجزائر مساء الثلاثاء، الدول العربية ببناء تكتل اقتصادي عربي يحفظ المصالح المشتركة لتكون الدول العربية قوة اقتصادية في المجتمع الدولي.

وأضاف تبون، وهو رئيس الدورة الحالية للقمة العربية في كلمته التي بثتها وسائل إعلام، أن التكتل العربي يجب أن يكون "منيع" ويركز على إحراز أثر إيجابي سريع، مشيرا إلى أن الظروف الدولية الاستثنائية تضرب الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

وتابع أن "الأزمات العالمية تؤثر على الأمن الغذائي بدولنا العربية"، مضيفا أن القمة العربية تنعقد في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد وأزمات في العالم العربي.

وتشهد دول عربية أزمات اقتصادية متمثلة في ارتفاع التضخم والديون ووجود صعوبات مالية دفعت بعضها إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، وأتت تلك الأزمات في ظل تداعيات أزمات عالمية خاصة الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أثر سلبا على كثير من دول العالم.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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