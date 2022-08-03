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(إعداد: دعاء السيد، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
اختتم ولي العهد السعودي زيارته الأوروبية في 29 يوليو
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(إعداد: دعاء السيد، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
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