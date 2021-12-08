اختار البرلمان الألماني، يوم الأربعاء، أولاف شولتز زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني مستشارا جديدا للبلاد خلفا لأنغيلا ميركل التي شغلت المنصب لـمدة 16 عام، كأول سيدة تقود البلاد في تاريخ ألمانيا الحديث.

وصوت 395 نائب لصالح ترشيح شولتز، فيما رفض 303 أصوات وتغيب 6 أصوات من مجموع 763 نائب البرلمان.

يأتي التصويت لانتخاب شولتز الأربعاء بعدما فاز في الانتخابات التشريعية في سبتمبر، ونجاحه في تشكيل ائتلاف حكومي مع حزب الخضر والليبراليين.

من هو مستشار ألمانيا الجديد؟

(بحسب تقارير إعلامية)

- أولاف شولتز هو نائب المستشارة الألمانية ميركل ووزير المالية في حكومتها الأخيرة ويبلغ من العمر 63 عام.

- تولى شولتز وزارة المالية عام 2018 خلفا لفولفغانغ شويبله.

- ولاحقته الانتقادات بعد إفلاس شركة وايركارد المالية الألمانية عام 2020، التي كانت مدرجة في مؤشر البورصة الألمانية للشركات الكبرى، في أكبر فضيحة احتيال في ألمانيا الحديثة، وأُعتبر شولتز مسؤول عن فشل الرقابة على الشركة.

- وخضع شولتز أيضا للاستجواب أمام البرلمان الألماني في سبتمبر الماضي حين كان مرشحا لرئاسة المستشارية في قضية غسيل أموال كبيرة تتعلق أيضا بالرقابة.

- وكان عمدة هامبورغ، أكبر مدن ألمانيا من حيث المساحة، في الفترة بين عامي 2011 إلى 2018. وآنذاك حُمّل مسؤولية عملية احتيال ضريبي كبيرة في المدينة كبدت ألمانيا ملايين اليوروهات.

- شغل منصب وزير العمل عام 2007، وهو المنصب المرتبط ببدايته المهنية إذ عمل في بداية حياته محاميا متخصص في قانون العمل.

- انضم إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي في 1975 حين كان في الـ 17 من عمره، وشغل منصب الأمين العام للحزب في الفترة بين 2002 و2004.

- وانتخب لأول مرة نائب بالبرلمان الألماني في عام 1998.

و- يُعرف جيدا مؤخرا بالتدابير التي أقرها لمواجهة تبعات جائحة كورونا والدعم المالي للمتضريين، والذي شمل حزمة تمويل طارئ بقيمة 884 مليار دولار خصصتها الحكومة لمساعدة الشركات والعمال في تجاوز تبعات الوباء.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير أحمد فتيحة، للتواصل: ahmed.feteha@refinitiv.com)

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