قال صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، إن فريق من الصندوق سيزور لبنان الأسبوع المقبل لمناقشة سبل "تسريع" تنفيذ إصلاحات متفق عليها من أجل حصول لبنان على قرض من الصندوق، بحسب رويترز.

وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس، في إحاطة إعلامية وفق الوكالة، إن الصندوق يتطلع لدعم لبنان بأقصى ما لديه من قوة، مضيفا أنه كان هناك بطء في التقدم المحرز في اتخاذ بعض الإجراءات المهمة، التي يعتقد الصندوق أنها ضرورية للمضي قدما في برنامج القرض.

وأضاف رايس: "تأخير تنفيذ هذه الإصلاحات ليس من شأنه سوى زيادة التكاليف على لبنان والشعب اللبناني".

وكان لبنان توصل في أبريل الماضي إلى اتفاق أولي مع الصندوق بشأن برنامج لإقراض البلاد 3 مليار دولار، لكن الصندوق طلب إصلاحات اقتصادية لإنجاز الاتفاق النهائي.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ أكثر من عامين أدت إلى تدهور الليرة وتآكل احتياطيات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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