في ما يلي، بعض التصريحات التي جاءت على لسان مسؤولين شاركوا في جلسات حوار ضمن اليوم الأول من منتدى قطر الاقتصادي, وهو برعاية وكالة بلومبرج:

عن الطاقة

سعد الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة

-"شح الاستثمارات هو السبب الأساس لارتفاع أسعار الطاقة."

-استخدم الكعبي مصطلح "شيطنة" لوصف ما شهدته شركات النفط والغاز من تحديات لحثها على تقليص الاستثمارات بسبب التغير المناخي.

-لفت إلى أن عملية تصحيح أسواق الطاقة تحتاج الى الكثير من الاستثمارات.

-"اليوم نشهد أعلى نسبة استخدام للفحم (في بعض الدول)، نحن بحاجة الى التخلص من الفحم."

-"نحن نقوم بتطوير النفط والغاز بأعلى درجة من المسؤولية،" وهو ما يمكننا القيام به من ناحية الانتقال الى طاقة أكثر نظافة.

الشيخ نواف سعود الصباح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية

"نحن نلتزم بالقيام بالاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الوقود الأحفوري في المستقبل."

"قمنا بالخطوة الأولى للاستكشاف البحري وهي المرة الأولى، وصلت الحفارة البحرية إلى الكويت الأسبوع الماضي وسنحفر قريبا."

"نحن في مرحلة التشغيل التجريبي لمصفاة جديدة في الكويت بسعة 615 ألف برميل يوميا" مشيرا إلى أن المصفاة ستبدأ الإنتاج بحلول نهاية العام وأن هذا الإنتاج سيساهم في تلبية الطلب المتزايد من المشتقات النفطية من أوروبا.

-"بموجب نطام الحصص في أوبك ننتج 2.768 مليون برميل يوميا ونستطيع زيادة الإنتاج لدينا خطط تسمح لنا بالاستمرار في تلبية أي زيادة في المستقبل "

وفي تصريحات نقلتها رويترز جاء على لسان وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري التالي:

-التزمت قطر بسياسة الانضباط في الإنفاق.

-استثمارات قطر في مصر ليست مساعدة، إنها تجارية بالتأكيد ونسعى إلى تحقيق عوائد منها.

-قطر قد تصدر سندات وهناك التزام بإصدار سندات خضراء كجزء من الالتزامات البيئية.

الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، منصور بن إبراهيم آل محمود

عن رويترز:

-التكنولوجيا والرعاية الصحية قطاعين رئيسيين لتنويع الاستثمارات في آسيا والولايات المتحدة.

- نستثمر في المركبات الكهربائية.

-أوروبا قد تواجه بعض الركود، لم ونوقف استثماراتنا في أوروبا لكننا سنكون انتقائيين.

- نسعى لإيجاد شريك للتواجد أكثر في إفريقيا.

- لا نستثمر أكثر في روسيا، في نفس الوقت لكي تكون عمليا لا يمكنك الخروج.

-جهاز قطر غير مهتم باستثمارات الكريبتو ولكنه يستكشف الفرص في بلوك تشين.

-لدينا خطط لتوسيع مشاريع الغاز الطبيعي المسال واستخراج النفط، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

-لدينا اتفاقية في طور الإعداد للشراكة مع إيلون ماسك، ولدينا ثقة في شراكتنا معه، وفقا للوكالة الرسمية.

(إعداد: شيماء حفظي، وشاركت في الإعداد ريم شمس الدين، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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