حققت الميزانية العامة لسلطنة عمان، فائض مالي بقيمة 357 مليون ريال عُماني (928.5 مليون دولار) بنهاية الربع الأول من العام الحالي، رغم ارتفاع الإنفاق، وفقا لما نقله تلفزيون سلطنة عمان يوم الاثنين.

وارتفع إجمالي الإنفاق العام بنهاية مارس بنسبة 3.8% على أساس سنوي، إلى 2.7 مليار ريال ( 7 مليار دولار).

وتستهدف عمان – المصدرة للنفط والغاز الطبيعي، تحقيق عجز بنحو 1.6 مليار ريال عماني في 2022، مقارنة بعجز 1.2 مليار ريال في 2021 مع اعتماد برميل النفط عند 50 دولار للبرميل.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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