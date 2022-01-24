أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في وقت مبكر من صباح الاثنين، أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي تجاه الإمارات يوم الاثنين، مؤكدة "أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية"، بحسب نبأ عاجل أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وأضافت الوزارة أن بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها سقطت في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي.

يـأتي هجوم الاثنين، بعد نحو أسبوع من هجوم للحوثيين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مستودع لشركة أدنوك ومنطقة إنشاءات بمطار أبوظبي الدولي أوقع 3 قتلى و 6 مصابين، وتوعدت جماعة الحوثي في بيان إعلان مسؤوليتها عنه بشن مزيد من الهجمات على الإمارات.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي) (تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com) للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

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