

رفع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقاريره لآفاق الاقتصاد، توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2022 إلى 5%، بزيادة قدرها 0.9% عن التوقعات السابقة في أكتوبر، بمعدل نمو متفاوت بين دول المنطقة.

تضم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحسب تصنيف الصندوق: الجزائر، والبحرين، ومصر، والسعودية، وإيران، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب وعُمان، وقطر والسعودية، والصومال، والسودان، وسوريا، وتونس، والإمارات، والضفة الغربية وغزة واليمن، وجيبوتي.

تعافي اقتصادات المنطقة سيكون متفاوت خلال العام الجاري، بحسب الصندوق، إذ يُتوقع أن يبلغ نمو البلدان المصدرة للنفط والتي تشمل السعودية والجزائر، 5.4%، مقابل 4.4% في بلدان الأسواق الصاعدة ومتوسطة الدخل مثل مصر ولبنان، و1.1% في البلدان منخفضة الدخل ومنها السودان واليمن.

وبشكل عام على مستوى المنطقة يظل معدل النمو أقل من النمو المتوقع لعام 2021 البالغ 5.8%.

ويأتي تحسن توقعات النمو في المنطقة مدفوعا بنمو قوي متوقع للبلدان المصدرة للنفط والغاز في المنطقة بفعل ارتفاع أسعار الطاقة، وقال الصندوق أن استفادة تلك البلدان من إيرادات النفط تتجاوز تأثير تشديد الأوضاع المالية وتراجع إيرادات السياحة.

وتخطت أسعار النفط مستوى الـ 120 دولار للبرميل مع تعطل إمدادات النفط الروسية بعد فرض عقوبات على البلد على خلفية غزوها لأوكرانيا في نهاية فبراير الماضي. وقبل بدء الغزو الروسي كانت أسعار النفط تحت الـ 100 دولار للبرميل.

و توقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم في المنطقة خلال العام الجاري 13.9%، انخفاضا من 14.8% متوقعة خلال العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتراجع أسعار الصرف.

و قال الصندوق أن الحرب الأوكرانية هي العامل الأساسي لتشكيل التوقعات، مضيفا أنها ستؤدي إلى فقدان زخم التعافي الاقتصادي في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة، مع استمرار المعاناة من ارتفاع التضخم في معظم البلدان.

وأوضح أن البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني من ارتفاع أسعار السلع الأولية وارتفاع التضخم.

وقال الصندوق إن المخاطر التي قد تهدد توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي استطالة الحرب في أوكرانيا وفرض المزيد من العقوبات على روسيا، وخروج المستثمرين للبحث عن استثمارات آمنة، وكذلك التضخم المستعصي.

(تحرير:أدم مكاري، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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