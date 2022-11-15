توصلت بعثة صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة الأردنية بشأن المراجعة الخامسة للأداء الاقتصادي في إطار اتفاق تسهيل ائتماني ممدد من الصندوق، بحسب بيان للصندوق يوم الثلاثاء.

ويخضع هذا الاتفاق لموافقة إدارة الصندوق العليا والمجلس التنفيذي، وفق البيان.

وجاء في البيان، أنه مع استكمال هذه المراجعة، يصل مجموع السحوبات المدفوعة من قبل الصندوق للأردن للفترة بين 2020 و2024 إلى نحو ملياري دولار، بالإضافة إلى 329 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أو 469 مليون دولار).

وقال صندوق النقد إن الأردن أظهر التزام قوي بالاستمرار بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل الصندوق ضمن إطار اتفاق التسهيل الائتماني، متوقعا أن يسجل الأردن معدل نمو يبلغ 2.7% في عام 2022.

لكنه أضاف أنه ينبغي أن يستمر تركيز سياسة المالية العامة والسياسة النقدية على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مع دعم الفئات الضعيفة في مواجهة التحديات نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وضيق أسواق المال العالمية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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