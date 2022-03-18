

نقلت وكالة أنباء تونس، تصريحات عن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، يوم الخميس، بأن فريق من صندوق النقد الدولي سيزور تونس نهاية شهر مارس الجاري لمواصلة المناقشات بشأن اتفاقية تمويل جديدة.

وتسعى تونس، لإقرار حزمة إصلاحات اقتصادية، للحصول على إنقاذ مالي من الصندوق، في حين يمر الاقتصاد بأسوأ أزمة مالية في تاريخ البلاد.

لكن اتحاد الشغل التونسي وهو قوة فاعلة في البلاد، يرفض الإصلاحات التي تقدمت بها الحكومة، وقال مسؤولوه في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إن الإصلاحات مؤلمة للشعب.

(إعداد: شيماء حفظي)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#اخباراقتصادية