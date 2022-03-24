

أطلقت القابضة ADQ وهي صندوق ثروة سيادي تابع لحكومة أبو ظبي، وصندوق الثروة السيادي التركي، صندوق استثمار برأس مال 300 مليون دولار للاستثمار في شركات استثمار وشركات ناشئة في تركيا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الأربعاء.

ويستهدف الصندوق السيادي التركي، بناء منصة تكنولوجية أوسع نطاقا بقيمة مليار دولار، وسيكون الصندوق أول خطوة فيها، وهذا ما نعرف عنه:

* يسمى صندوق تركيا للتكنولوجيا (ADQ TWF)

* يستثمر في صناديق رأس مال استثمارية مختلفة وشركات ناشئة في تركيا.

* يستثمر بالشركات العاملة على تطوير التقنيات الجديدة، أو على تحسين التقنيات الحالية.

* يركز على قطاعات الطاقة والمرافق والصحية وعلوم الحياة والأغذية والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتعليم.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في موجز زاوية اضغط هنا