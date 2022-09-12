دفعت زيادة تكلفة واردات الطاقة عجز الميزان التجاري في تونس للتفاقم خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، وفقا لبيانات المعهد الحكومي للإحصاء الصادرة يوم الاثنين.

وارتفع عجز الميزان التجاري في الفترة بين يناير وأغسطس 2022 بحوالي 61% ليسجل نحو 16.9 مليار دينار تونسي ( 5.3 مليار دولار) مقابل نحو 10.5 مليار دينار (3.3 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.

وحسب البيان، ارتفعت الواردات خلال الفترة 34% على أساس سنوي إلى 53.8 مليار دينار، مع زيادة واردات الطاقة بأكثر من 90%.

وارتفعت أسعار الطاقة خلال العام الجاري، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وجرى تداول برميل النفط في بعض الأحيان فوق 100 دولار.

أما الصادرات فارتفعت خلال الفترة بنسبة 24.4% إلى 36.9 مليار دينار.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا