أبقى البنك المركزي التونسي يوم الاثنين، على سعر الفائدة الرئيسية بدون تغيير عند 8%، متوقعا أن هذا سيسهم في "استمرار انفراج التضخم خلال الفترة المقبلة".

وخلال نوفمبر، تباطأ معدل التضخم السنوي في تونس إلى 8.3% من 8.6% في أكتوبر.

تعاني تونس من أزمة سيولة، وتأخر اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهر، بسبب ضغوط سياسية وتعذر الحكومة عن اتخاذ إجراءات تقشف طلبها الصندوق.

وقال المركزي التونسي، في بيان عبر موقعه، إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل نمو بـ 0.6% خلال الربع الثاني، نتيجة تضرر القطاع الفلاحي (الزراعة) الذي تراجع بـ 16.4% نتيجة استمرار الجفاف.

وينتظر أن يبلغ معدل التضخم السنوي حوالي 9.3% لكامل سنة 2023 مقابل 8.3% في العام السابق، حسب البيان.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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