وقعت بنوك محلية في تونس اتفاقية قرض مجمع مع الحكومة التونسية بقيمة 750 مليون دينار (237 مليون دولار) بهدف تمويل ميزانية الدولة لعام 2023، وفق بيان لوزارة المالية التونسية يوم الثلاثاء.

يأتي هذا القرض فيما لا يزال اتفاق تونس - المُثقلة بالديون والتي تعاني من أزمة سيولة - مع صندوق النقد للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهر مُعلق بسبب ضغوط سياسية، لكنها حصلت في يوليو الماضي على قرض ميسر ومنحة بقيمة 500 مليون دولار من السعودية لدعم ميزانيتها.

ونقل بيان الوزارة عن وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، التي مضت اتفاقية القرض المجمع مع 18 بنك محلي، قولها إن هذا القرض "يُعد شكل من أشكال التمويل الملائم وذلك من حيث الشروط والكلفة".

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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