قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الخميس إن الصين ستستثمر 36 مليار دولار في مجالات مختلفة بالجزائر.

وتسعى الجزائر إلى الانضمام لتجمع بريكس BRICS كملاحظ قبل أن تصبح عضو في التجمع الذي تقوده الصين والتي تتوسع في علاقاتها مع دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط على المستويين السياسي والاقتصادي.

ونقل موقع تلفزيون النهار الجزائري الخميس عن تبون قوله بأن الاستثمار الصيني سيشمل عدة قطاعات مثل الصناعة والتكنولوجيا والنقل والزراعة.

وتبون في الصين منذ الاثنين في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الصيني شي جينبينغ.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح وآيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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