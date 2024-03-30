وقعت حكومة المغرب اتفاقية استثمار مع المجموعة الصينية BTR New Material Group بقيمة 3 مليار درهم ( 296.8 مليون دولار) وفق ما نقلته وكالة الأنباء المغربية، الجمعة.

وتهدف الاتفاقية لإقامة وحدة صناعية لإنتاج الأقطاب الكهربائية السالبة (cathodes)، وهي مكون رئيسي لبطاريات السيارات الكهربائية.

ويزداد الاهتمام بالسيارات الكهربائية مؤخرا، في إطار مساعي العالم لخفض الانبعاثات الكربونية ومواجهة تغير المناخ وتقليل استخدام الوقود التقليدي وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، إن هذا الاستثمار "الأول من نوعه ضمن سلسلة من المشاريع الكبرى التي سترى النور قريبا".

وأضاف أن هذه المشروعات "ستعزز بقوة تموقع المملكة كقطب جاذبية لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية،" حيث تسعى البلاد لتكون مركز قاري وإقليمي لصناعة السيارات.

وينفذ المغرب - الذي يواجه تحديات ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ونوبات جفاف وتداعيات زلزال سبتمبر الماضي - إصلاحات اقتصادية واجتماعية لدعم النمو وخفض عجز الميزانية، ويستهدف زيادة حصة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي إلى ثلثي إجمالي الاستثمار بحلول عام 2035، مقارنة بنحو الثلث حاليا.

ووفق وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، ساهم التنويع في الاقتصاد المغربي المعتمد على القطاعات الرئيسية الموجهة نحو التصدير وبينها السيارات في تقليص عجز الحساب الجاري إلى 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.

ورغم ذلك لا يزال النمو الاقتصادي في المغرب يعتمد بشكل كبير على الزراعة المعتمدة على المطر بما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي وما يقرب من 30% من العمالة، مما يجعلها حساسة لأنماط هطول الأمطار، وفق S&P.

يذكر أن الوكالة غيرت نظرتها المستقبلية للمغرب من مستقرة إلى إيجابية مع إبقاء التصنيف عند 'BB+/B'، وفق بيان يوم الجمعة.

تفاصيل المشروع

(وفق الوكالة المغربية)

- ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 50000 طن في السنة.

- سيتم بناء المصنع بالمدينة الصناعية محمد السادس "طنجة تك".

- سيتم تطوير المشروع على مرحلتين.

- يتوقع أن تدخل المرحلة الأولى حيز التشغيل في سبتمبر 2026 بطاقة إنتاجية 25000 طن في السنة.

- يتوقع أن يسهم في خلق حوالي 2500 فرصة عمل.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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