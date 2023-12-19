أبقى بنك المغرب المركزي، على أسعار الفائدة كما هي خلال اجتماعه يوم الثلاثاء، لتظل عند 3% وفق بيان عبر موقعه الإلكتروني. وذلك بعد نحو أسبوع من قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة.

وتوقع المركزي المغربي أن يتراجع معدل التضخم خلال العام الجاري إلى 5.6% من 6.6% خلال 2022، ثم إلى 2.4% العام المقبل و2.3% في العام 2025.

وفي 8 سبتمبر، ضرب المغرب زلزال بقوة 7 درجات هو الأقوى منذ نحو قرن، تسبب في مقتل ما يقرب من 3 آلاف شخص وإصابة أكثر من 5.6 ألف آخرين.

وستحتاج جهود إعادة الإعمار لأضرار الزلزال لميزانية إجمالية متوقعة تبلغ 120 مليار درهم (نحو 11.7 مليار دولار)، على مدى خمس سنوات.

ووفقا لبيان المركزي يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.7% خلال العام الجاري، ثم ينمو بـ 3.2% العام المقبل، و3.4% في عام 2025.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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