قال وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد، يوم الجمعة، أن صندوق النقد الدولي سيناقش يوم 19 ديسمبر قرض لتونس بقيمة 1.9 مليار دولار.

واضاف سعيد لزاوية عربي أن صندوق النقد الدولي "وضع تونس على جدول اجتماعات 19 ديسمبر لمناقشة طلب تونس الحصول على تسهيل الصندوق الممدد (القرض) بقيمة 1.9 مليار دولار ".

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في أكتوبر بشكل مبدئي على مستوى الخبراء لإقراض تونس 1.9 مليار دولار على 4 سنوات، مع انتظار المصادقة النهائية للمجلس التنفيذي للصندوق الذي سيجتمع الشهر الحالي.

وقد نشر الصندوق على موقعه الجمعة انه سيكون هناك اجتماع يوم 19 من الشهر الحالي بشأن تونس بدون تفاصيل.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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