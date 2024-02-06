ارتفع معدل البطالة في المغرب العام الماضي إلى 13% من 11.8% العام السابق، وفق بيانات صادرة الثلاثاء عن المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2023.

ويعاني المغرب - الذي تعرض مؤخرا لزلزال هو الأقوى منذ نحو قرن خلف آلاف القتلى والجرحى - من تفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع التضخم لمستويات قياسية، فيما يأمل في إنعاش القطاع السياحي الذي عانى على غرار باقي بلدان العالم من ركود بسبب جائحة كورونا.

ووفقا للبيانات، ارتفع عدد العاطلين بـ 138 ألف شخص أي نحو 10%، ليصل إلى 1.58 مليون عاطل عن العمل.

وتعتبر الزراعة من أهم مكونات الاقتصاد المغربي. ويمثل القطاع نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي، ويعمل به نحو نصف الأيدي العاملة في الدولة. وتشكل المنتجات الزراعية أكثر من 20% من صادرات المغرب، بحسب البنك الدولي. وقد تأثر القطاع بسبب موجة من الجفاف.

وفقد الوسط القروي (القرى) نحو 198 ألف وظيفة العام الماضي، على الرغم من توليد فرص عمل في الحضر (المدن).

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا