قالت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن مناقشات الصندوق مع مصر وتونس وصلت لمرحلة متقدمة، مشيرة إلى أن حجم البرنامج يتم تحديده خلال المفاوضات مع السلطات.



وتتفاوض مصر مع الصندوق على برنامج تمويلي جديد منذ مارس الماضي- غير معلوم الحجم- ، فيما تواجه ضغوط بسبب ارتفاع الدولار وزيادة فاتورة الواردات منذ الحرب الروسية الأوكرانية، وخروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين، وتأمل أن تتوصل لاتفاق بشأنه قبل نهاية العام.



أما تونس، فتتفاوض مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار، وأصبحت قريبة منه بعدما توصلت الحكومة لنقطة اتفاق مع الاتحاد العام للشغل - وهو كيان نقابي له حضور شعبي - حول إجراءات الإصلاحات الهيكلية وخطوات سياسية لاستقرار البلاد.



وأضافت في تصريحات نقلتها رويترز، خلال مشاركتها بمنتدى حول الأمن الغذائي بالسعودية، الاثنين، أن حكومتي مصر وتونس تكافحان في ظل أزمات اقتصادية أدت إلى توتر المالية العامة.



وقالت "يمكنني أن أؤكد أنه مع كلا البلدين نحن في مرحلة متقدمة للغاية من مناقشة اتفاقيات على مستوى الموظفين، سواء كان ذلك في غضون أيام أو أسابيع، يصعب التنبؤ به ولكن ذلك سيكون قريب جدا".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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