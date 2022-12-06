أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي تراجع تغطية النقد الأجنبي، رغم زيادة قيمته.

وسجلت قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بنهاية يوم الاثنين، نحو 21.65 مليار دينار (6.8 مليار دولار) مقابل 20.3 مليار دينار (6.4 مليار دولار) في نفس الفترة من العام السابق.



لكن قيمة الموجودات لدى تونس تكفي لتغطية واردات لمدة 97 يوم، بدلا من تغطية واردات 119 يوم قبل عام، وفقا للبيانات.



وفي نهاية نوفمبر، ارتفعت إيرادات السياحة في تونس وسجلت 3.9 مليار دينار مقابل 2.1 مليار دينار بنهاية الفترة المقارنة في 2021.



أما تحويلات العاملين في الخارج سجلت بنهاية نوفمبر الماضي 7.8 مليار دينار مقابل 6.9 مليار دينار في نفس الفترة من 2021، وفقا للبيانات.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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