تفاقم العجز التجاري في تونس خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري مدفوعا بتوسع وتيرة العجز الطاقي، وفقا لبيانات المعهد الحكومي للإحصاء الصادرة الخميس.

وارتفع عجز الميزان التجاري في الفترة بين يناير وسبتمبر 2022 بحوالي 61.3 % ليسجل نحو 19.2 مليار دينار تونسي (5.9 مليار دولار) مقابل 11.9 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الواردات خلال نفس الفترة بنسبة 35% إلى 61.5 مليار دينار، مع زيادة واردات الطاقة بأكثر من 100.8%، حسب البيان.

أما الصادرات، فارتفعت خلال نفس الفترة بنسبة 25.8% إلى 42.2 مليار دينار.

وتجاوز العجز التجاري لقطاع الطاقة 7 مليارات دينار (2.1 مليار دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 3.3 مليارات دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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