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ارتفع معدل التضخم السنوي في المغرب خلال سبتمبر الماضي بنسبة 8.3% مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والنقل، وفقا لبيانات المندوبية السامية للتخطيط، الخميس.
وأضافت الهيئة الحكومية، المسؤولة عن إصدار الإحصاءات، أن هذه الزيادة جاءت بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.7%، والنقل 12.9%.
وبهذا يكون المغرب قد سجل أعلى معدل تضخم منذ عام 1995.
والشهر الماضي، رفع البنك المركزي المغربي سعر الفائدة إلى 2% لكبح جماح التضخم.
وتشهد أسعار المواد الغذائية والوقود ارتفاعات هذا العام بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتعطل سلاسل الإمدادات الغذائية.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم في المغرب بـ 1% خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة مع أغسطس.
والثلاثاء، توقع مشروع الموازنة العامة في المغرب نمو الاقتصاد بنسبة 4% في 2023، مع بلوغ العجز المالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي والتضخم 2%.
(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
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