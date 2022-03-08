اقرض البنك الافريقي للتنمية تونس 103.9 مليون يورو لتنفيذ برنامح تطوير البنية التحتية للطرق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء تونس.

ويهدف هذا التمويل في مرحلته الثانية، إلى تطوير البنية التحتية للطرقات في تونس، حيث بدأت المرحلة الأولي منه في العام 2016.

ويسعى تونس، للتوصل مع صندوق النقد الدولي، لإتفاق لإنقاذ الاقتصاد، إضافة إلى توقيع اتفاقات لتطوير البنية التحتية وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)