

كيف تُحكَم أثيوبيا؟ الصراع حول إجابة هذا السؤال تشعل الحرب الأهلية بين الحكومة المركزية وعرقيات التيجراي والأورمو. قوات المتمردين على أعتاب العاصمة أديس أبابا، والملايين يعانون من نقص الغذاء والدواء.

ما الذي يحدث في أثيوبيا، ولماذا تدور فيها حرب أهلية طاحنة؟

حوار مع الكاتب السوداني عبد المنعم أبو إدريس، المتخصص في شئون القرن الأفريقي.

بودكاست زاوية حوار من انتاج موقع زاوية عربي. إعداد أحمد فتيحة.

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