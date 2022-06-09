 

زاوية بودكاست يقدم تحليل سريع لأهم أخبار الأسبوع في 5 دقائق فقط ويقدمه لكم  عمرو الألفي، المحلل المالي بزاوية عربي ورئيس قسم البحوث في شركة برايم لتداول الأوراق المالية في مصر، كل خميس.

وهذا البودكاست نشر يوم الخميس 9 يونيو. 

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