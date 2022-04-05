نفى حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، في بيان يوم الاثنين، إفلاس المصرف، وقال إن المركزي ما زال يمارس دوره الموكل إليه وسيستمر بذلك.

جاء بيان سلامة ردا على تصريحات تداولتها وسائل الإعلام لنائب رئيس وزراء لبنان سعادة الشامي تحدث فيها عن إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي.

وقال محافظ مصرف لبنان، في البيان الذي أوردته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، إنه "بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم اعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما زال مصرف لبنان يمارس دوره".

ويشهد لبنان انهيار مالي دخل عامه الثالث، ويقول البنك الدولي إنه من أكثر الانهيارات التي شهدها العالم حدة في التاريخ الحديث، حيث فقدت العملة أكثر من 90% من قيمتها، كما منعت البنوك معظم المدخرين من الوصول إلى حسابات بالعملات الصعبة.

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(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)