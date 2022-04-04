قالت مجموعة جي إف إتش المالية البحرينية، في بيان يوم الأحد، إن المساهمين في المجموعة وافقوا على إدراج أسهمها في كل من السوق المالية السعودية وسوق أبوظبي للأوراق المالية بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وأضافت أنه تم تفويض مجلس الإدارة بالصلاحيات اللازمة لتنفيذ وإتمام عمليات الإدراج.

وجي إف إتش هي بنك استثمار مقرها في البحرين تأسست قبل 20 عام وتعمل في 4 مجالات هي: إدارة الاستثمار، والتطوير العقاري، وإدارة الأصول والخدمات المصرفية التجارية، ولديها محفظة استثمارات بمليارات الدولارات في الشرق الأوسط، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وآسيا.

والمجموعة مدرجة بثلاث بورصات هي البحرين والكويت ودبي، بحسب موقعها الإلكتروني.

(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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