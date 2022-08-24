خفض البيت الأبيض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي بشكل حاد خلال 2022 عن تقديراته في مارس، فيما توقع عجز أقل في الميزانية للعام المالي الحالي الذي ينتهي في سبتمبر المقبل، بحسب مراجعة توقعات الموازنة التي نشرها البيت الأبيض الثلاثاء.

وتوقع البيت الأبيض أن ينمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2022 كعام ميلادي- وليس مالي - بـ 1.4% مقابل 3.8% في تقديراته مارس الماضي.

وتوقع تراجع عجز الميزانية في العام المالي 2022 إلى تريليون و32 مليار دولار بانخفاض 383 مليار دولار عن تقديرات مارس، على أن يرتفع في 2023 إلى 1.3 تريليون دولار بزيادة 146 مليار دولار عن تقديرات مارس.

وفيما يلي أبرز توقعات البيت الأبيض للمؤشرات الاقتصادية خلال السنوات من 2022-2024 (سنوات ميلادية وليست مالية).

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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