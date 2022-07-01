وقعت الإمارات يوم الجمعة، اتفاقية شراكة اقتصادية مع إندونيسيا، وهي الثالثة هذا العام بعد اتفاقيتن مماثلتين مع إسرائيل والهند، وذلك ضمن خططها للتوسع في الاستثمار والتجارة، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

الاتفاقية في نقاط:

تستهدف وصول التجارة بين البلدين لأكثر من 10 مليار دولار خلال 5 سنوات من 3 مليار دولار في 2021.

تحصل 80 % من صادرات الإمارات على إعفاء فوري من الرسوم الجمركية مع تسهيل الإجراءات.

تسهيل عمل الشركات الإماراتية في اندونيسيا من خلال التجارة الرقمية.

تشجيع التعاون المستقبلي في السياحة وريادة الأعمال والرعاية الصحية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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