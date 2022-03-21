* تم تحديث القصة بآراء المحللين عن اجتماع الخميس القادم

تحريك المركزي المصري أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو 5 سنوات يأتي تلبية لمتطلبات صندوق النقد الدولي بتحريك سعر الدولار مقابل الجنيه وخفض الدعم، بحسب محلل بأحد أكبر بنوك الاستثمار في مصر – فضل عدم ذكر اسمه.

وأضاف: "يبدو أن مصر في طريقها لاتفاق جديد مع صندوق النقد لمواجهة الضغوط التضخمية وتداعيات حرب روسيا وأوكرانيا".

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد توقعت في تقرير الأسبوع الماضي إن مصر ستعاني من انخفاض تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتحديات تمويل نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا مضيفة أن رفع سعر الفائدة وخفض سعر الصرف واللجوء لبرنامج صندوق النقد الدولي هي من بين خيارات السياسة النقدية المتاحة أمام مصر لدعم وضعها.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في شركة الأهلي فاروس للأوراق المالية، في بيان مقتصب اليوم، إن "البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بحذر ، مع مراعاة التأثير على الميزانية المالية ونمو الناتج المحلي الإجمالي" ووصفته بأنه قرار جرئ وفي الاتجاه الصحيح، ويظهر استجابة سياسية فورية للتطورات العالمية، وأن تشديد السياسة النقدية، في ضوء اتجاهات التضخم المتوقعة، أمر لا بد منه.

وقد ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، في فبراير الماضي إلى 8.8% مقابل 7.3% في يناير. ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم سنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

الدولار ب 18 جنيه؟

وبعد إعلان المركزي، ارتفع متوسط سعر الدولار إلى 17.5 جنيه مقابل 15.74 جنيه أمس.

وقال المحلل الذي رفض ذكر اسمه ان "سعر الدولار ارتفع بنحو 11% ويتوقع أن يتداول سعره خلال الفترة المقبلة في حدود 18 جنيه، إذا ما أخذنا في الاعتبار التقديرات بأن سعر الجنيه مقوم بأكثر من 15% من قيمته الحقيقية".

وأوضحت السويفي، أن "تحرك سعر الدولار إلى مستوى 17.5 جنيه هي القيمة العادلة لسعر الصرف باستخدام عدة طرق وكان السوق يتوقعها على نطاق واسع. يجب أن يكون لضعف العملة تأثير إيجابي على التدفقات الدولارية لمصر".



امتصاص التضخم

وأشار المحلل الذي رفض ذكر اسمه إلى أن إعلان بنكي الأهلي ومصر، طرح شهادة ادخار بعائد 18% لمدة عام اليوم، هي محاولة لامتصاص جزء من الضغوط التضخمية الناشئة عن ارتفاع الأسعار والزيادة المرتقبة في أسعار السلع المستوردة نتيجة تحرك الدولار.

وقالت السويفي، إن شهادات الإيداع التي تقدمها بنوك القطاع العام، تهدف إلى تقليل السيولة في السوق وتشجيع الادخار بالعملة المحلية ، بالإضافة إلى تعويض المدخرين عن الارتفاع المتوقع في التضخم.

لكن المحلل يرى أنها "لن تكون كافية لأن أجل الشهادة عام واحد كما أن الأسعار المرتفعة ليست نتيجة زيادة طلب فيمكن السيطرة عليها برفع الفائدة".

ماذا بعد؟

وقد توقع محللان أن يلغي البنك المركزي المصري، اجتماعه الدوري الخميس المقبل، بعدما قرر رفع سعر الفائدة يوم الاثنين في اجتماع استثنائي بينما توقع محلل ثالث رفع جديد في اجتماع الخميس.

وقال المحلل الذي رفض ذكر اسمه إنه بالنظر لحالة مماثلة عندما قرر المركزي تحرير سعر الصرف في 2016 – عقد المركزي اجتماع استثنائي ولم يعقد اجتماعه الدوري، متوقعا تكرار ذات السيناريو هذا الأسبوع.

وكان من المقرر أن يجتمع البنك المركزي يوم 24 مارس المقبل، في أعقاب قرار الفيدرالي الأمريكي بزيادة سعر الفائدة الأسبوع الماضي، بواقع 0.25% وهي خطوة تبعتها بنوك مركزية خليجية.

ولكن مدحت نافع، الخبير الاقتصادي قال لزاوية عربي أنه يتوقع أن يجتمع البنك المركزي الخميس القادم ويعلن عن زيادة جديدة في سعر الفائدة.

"أتوقع أن يكون إجمالي الرفع 200 نقطة أساس، ويمكن أن نرى زيادة جديدة في سعر الفائدة 1% الخميس المقبل".

وتوقعت السويفي ان يلغي المركزي المصري اجتماع الخميس ولكنها توقعت أيضا ان يكون هناك رفع آخر للفائدة العام الجاري - بدون تحديد وقت محدد - "قد نشهد 1% أخرى هذا العام".



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)